Giá Dego Finance hôm nay

Giá Dego Finance (DEGO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00319964, biến động 3.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEGO sang USD là $ 0.00319964 mỗi DEGO.

Dego Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,192, với nguồn cung lưu hành 21.00M DEGO. Trong vòng 24 giờ qua, DEGO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00310184 (thấp) đến $ 0.00331442 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 33.41, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00272422.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEGO biến động +0.06% trong giờ qua và -0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 15.83K.

Thông tin thị trường Dego Finance (DEGO)

Vốn hóa thị trường $ 67.19K$ 67.19K $ 67.19K Khối lượng (24H) $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.19K$ 67.19K $ 67.19K Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dego Finance là $ 67.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 15.83K. Nguồn cung lưu hành của DEGO là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.19K.