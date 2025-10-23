Thông tin giá theo USD của Degen Express (DEGEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) +5.31% Biến động giá (7 ngày) -11.10% Biến động giá (7 ngày) -11.10%

Giá thời gian thực của Degen Express (DEGEX) là --. Trong 24 giờ qua, DEGEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEGEX là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEGEX đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, +5.31% trong 24 giờ và -11.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Degen Express (DEGEX)

Vốn hóa thị trường $ 44.63K$ 44.63K $ 44.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.74K$ 46.74K $ 46.74K Nguồn cung lưu thông 908.51M 908.51M 908.51M Tổng cung 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Vốn hoá thị trường hiện tại của Degen Express là $ 44.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEGEX là 908.51M, với tổng nguồn cung là 951371042.3602728. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.74K.