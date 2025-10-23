Thông tin giá theo USD của DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 21.02 $ 21.02 $ 21.02 Thấp nhất 24H $ 21.59 $ 21.59 $ 21.59 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 21.02$ 21.02 $ 21.02 Cao nhất 24H $ 21.59$ 21.59 $ 21.59 ATH $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Giá thấp nhất $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +1.25% Biến động giá (7 ngày) -6.12% Biến động giá (7 ngày) -6.12%

Giá thời gian thực của DeFiGeek Community Japan (TXJP) là $21.51. Trong 24 giờ qua, TXJP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 21.02 và cao nhất là $ 21.59, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TXJP là $ 33.01, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 20.1.

Về hiệu suất ngắn hạn, TXJP đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +1.25% trong 24 giờ và -6.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Vốn hóa thị trường $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Nguồn cung lưu thông 210.00K 210.00K 210.00K Tổng cung 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeFiGeek Community Japan là $ 4.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TXJP là 210.00K, với tổng nguồn cung là 210000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.52M.