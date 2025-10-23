Thông tin giá theo USD của Defidash (DEFIDASH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01299031 Cao nhất 24H $ 0.01359848 ATH $ 0.02970776 Giá thấp nhất $ 0.01263484 Biến động giá (1 giờ) -0.49% Biến động giá (1D) -1.89% Biến động giá (7 ngày) -4.09%

Giá thời gian thực của Defidash (DEFIDASH) là $0.01324904. Trong 24 giờ qua, DEFIDASH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01299031 và cao nhất là $ 0.01359848, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEFIDASH là $ 0.02970776, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01263484.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEFIDASH đã biến động -0.49% trong 1 giờ qua, -1.89% trong 24 giờ và -4.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Defidash (DEFIDASH)

Vốn hóa thị trường $ 266.21K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 266.21K Nguồn cung lưu thông 20.00M Tổng cung 20,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Defidash là $ 266.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEFIDASH là 20.00M, với tổng nguồn cung là 20000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 266.21K.