Giá DeFiance Media hôm nay

Giá DeFiance Media (DFTV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00463317, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DFTV sang USD là $ 0.00463317 mỗi DFTV.

DeFiance Media hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 46,331, với nguồn cung lưu hành 0.00 DFTV. Trong vòng 24 giờ qua, DFTV được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00463305 (thấp) đến $ 0.0046337 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.085642, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00429192.

Về hiệu suất ngắn hạn, DFTV biến động -- trong giờ qua và -0.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.83.

Thông tin thị trường DeFiance Media (DFTV)

Vốn hóa thị trường $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Khối lượng (24H) $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeFiance Media là $ 46.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.83. Nguồn cung lưu hành của DFTV là 0.00, với tổng nguồn cung là 9999933.342481. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.33K.