Thông tin giá theo USD của DeFi Dollar (USDFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.996633 $ 0.996633 $ 0.996633 Thấp nhất 24H $ 0.99927 $ 0.99927 $ 0.99927 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.996633$ 0.996633 $ 0.996633 Cao nhất 24H $ 0.99927$ 0.99927 $ 0.99927 ATH $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Giá thấp nhất $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.17% Biến động giá (7 ngày) +0.05% Biến động giá (7 ngày) +0.05%

Giá thời gian thực của DeFi Dollar (USDFI) là $0.997524. Trong 24 giờ qua, USDFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.996633 và cao nhất là $ 0.99927, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDFI là $ 1.006, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.982826.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDFI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.17% trong 24 giờ và +0.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DeFi Dollar (USDFI)

Vốn hóa thị trường $ 591.20K$ 591.20K $ 591.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 591.20K$ 591.20K $ 591.20K Nguồn cung lưu thông 592.67K 592.67K 592.67K Tổng cung 592,667.9524499666 592,667.9524499666 592,667.9524499666

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeFi Dollar là $ 591.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDFI là 592.67K, với tổng nguồn cung là 592667.9524499666. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 591.20K.