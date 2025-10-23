Thông tin giá theo USD của Decentralized Retirement Account (DRA)

Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) -2.07% Biến động giá (7 ngày) -9.39%

Giá thời gian thực của Decentralized Retirement Account (DRA) là $0.00002316. Trong 24 giờ qua, DRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002267 và cao nhất là $ 0.00002389, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DRA là $ 0.0054863, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002251.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRA đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, -2.07% trong 24 giờ và -9.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Decentralized Retirement Account (DRA)

Vốn hóa thị trường $ 23.15K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.15K Nguồn cung lưu thông 999.44M Tổng cung 999,441,349.227852

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decentralized Retirement Account là $ 23.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DRA là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999441349.227852. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.15K.