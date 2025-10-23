Thông tin giá theo USD của Dawn (DAWN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) +4.83% Biến động giá (7 ngày) -10.09% Biến động giá (7 ngày) -10.09%

Giá thời gian thực của Dawn (DAWN) là --. Trong 24 giờ qua, DAWN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DAWN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAWN đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, +4.83% trong 24 giờ và -10.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dawn (DAWN)

Vốn hóa thị trường $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Nguồn cung lưu thông 970.77M 970.77M 970.77M Tổng cung 999,639,292.894606 999,639,292.894606 999,639,292.894606

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dawn là $ 6.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DAWN là 970.77M, với tổng nguồn cung là 999639292.894606. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.45K.