Thông tin giá theo USD của DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -11.77% Biến động giá (7 ngày) -11.77%

Giá thời gian thực của DarkAni Grok Companion (DARKANI) là --. Trong 24 giờ qua, DARKANI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DARKANI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DARKANI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -11.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Vốn hóa thị trường $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Nguồn cung lưu thông 999.44M 999.44M 999.44M Tổng cung 999,436,983.290796 999,436,983.290796 999,436,983.290796

Vốn hoá thị trường hiện tại của DarkAni Grok Companion là $ 5.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DARKANI là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999436983.290796. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.25K.