Thông tin giá theo USD của DAOBase (BEE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Giá thấp nhất $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -16.65% Biến động giá (7 ngày) -16.65%

Giá thời gian thực của DAOBase (BEE) là $0.01990183. Trong 24 giờ qua, BEE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEE là $ 0.119035, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00840027.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -16.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DAOBase (BEE)

Vốn hóa thị trường $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Nguồn cung lưu thông 55.00M 55.00M 55.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DAOBase là $ 1.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEE là 55.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.90M.