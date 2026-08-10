Giá DANK DOGE hôm nay

Giá DANK DOGE (DANKDOGE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DANKDOGE sang USD là $ 0 mỗi DANKDOGE.

DANK DOGE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,535, với nguồn cung lưu hành 412.69T DANKDOGE. Trong vòng 24 giờ qua, DANKDOGE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DANKDOGE biến động -0.02% trong giờ qua và -6.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DANK DOGE (DANKDOGE)

Vốn hóa thị trường $ 43.54K$ 43.54K $ 43.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 44.38K$ 44.38K $ 44.38K Nguồn cung lưu thông 412.69T 412.69T 412.69T Tổng cung 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DANK DOGE là $ 43.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DANKDOGE là 412.69T, với tổng nguồn cung là 420690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.38K.