Thông tin giá theo USD của Daku V2 (DAKU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.116151 Cao nhất 24H $ 0.123117 ATH $ 0.152985 Giá thấp nhất $ 0.02737318 Biến động giá (1 giờ) +1.01% Biến động giá (1D) -2.90% Biến động giá (7 ngày) -8.41%

Giá thời gian thực của Daku V2 (DAKU) là $0.119245. Trong 24 giờ qua, DAKU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.116151 và cao nhất là $ 0.123117, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DAKU là $ 0.152985, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02737318.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAKU đã biến động +1.01% trong 1 giờ qua, -2.90% trong 24 giờ và -8.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Daku V2 (DAKU)

Vốn hóa thị trường $ 71.19M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.19M Nguồn cung lưu thông 600.00M Tổng cung 599,999,752.039898

Vốn hoá thị trường hiện tại của Daku V2 là $ 71.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DAKU là 600.00M, với tổng nguồn cung là 599999752.039898. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.19M.