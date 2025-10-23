Thông tin giá theo USD của DAIFUKU (DAIFUKU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001448 $ 0.00001448 $ 0.00001448 Thấp nhất 24H $ 0.00001707 $ 0.00001707 $ 0.00001707 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001448$ 0.00001448 $ 0.00001448 Cao nhất 24H $ 0.00001707$ 0.00001707 $ 0.00001707 ATH $ 0.00009708$ 0.00009708 $ 0.00009708 Giá thấp nhất $ 0.00001354$ 0.00001354 $ 0.00001354 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -13.43% Biến động giá (7 ngày) -13.02% Biến động giá (7 ngày) -13.02%

Giá thời gian thực của DAIFUKU (DAIFUKU) là $0.0000146. Trong 24 giờ qua, DAIFUKU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001448 và cao nhất là $ 0.00001707, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DAIFUKU là $ 0.00009708, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001354.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAIFUKU đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -13.43% trong 24 giờ và -13.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DAIFUKU (DAIFUKU)

Vốn hóa thị trường $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Nguồn cung lưu thông 911.03M 911.03M 911.03M Tổng cung 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Vốn hoá thị trường hiện tại của DAIFUKU là $ 13.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DAIFUKU là 911.03M, với tổng nguồn cung là 911025121.3007833. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.30K.