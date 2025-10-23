Thông tin giá theo USD của DADI Insight Token (DIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 11.23 Cao nhất 24H $ 12.57 ATH $ 14.62 Giá thấp nhất $ 7.47 Biến động giá (1 giờ) -0.39% Biến động giá (1D) -8.69% Biến động giá (7 ngày) +2.96%

Giá thời gian thực của DADI Insight Token (DIT) là $11.37. Trong 24 giờ qua, DIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 11.23 và cao nhất là $ 12.57, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DIT là $ 14.62, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 7.47.

Về hiệu suất ngắn hạn, DIT đã biến động -0.39% trong 1 giờ qua, -8.69% trong 24 giờ và +2.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DADI Insight Token (DIT)

Vốn hóa thị trường $ 6.27M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.05M Nguồn cung lưu thông 551.28K Tổng cung 1,500,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DADI Insight Token là $ 6.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DIT là 551.28K, với tổng nguồn cung là 1500000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.05M.