Thông tin giá theo USD của DACHU THE CHEF (DACHU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) +0.84% Biến động giá (7 ngày) -13.63% Biến động giá (7 ngày) -13.63%

Giá thời gian thực của DACHU THE CHEF (DACHU) là --. Trong 24 giờ qua, DACHU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DACHU là $ 0.0029699, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DACHU đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, +0.84% trong 24 giờ và -13.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DACHU THE CHEF (DACHU)

Vốn hóa thị trường $ 508.88K$ 508.88K $ 508.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 508.88K$ 508.88K $ 508.88K Nguồn cung lưu thông 955.00M 955.00M 955.00M Tổng cung 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Vốn hoá thị trường hiện tại của DACHU THE CHEF là $ 508.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DACHU là 955.00M, với tổng nguồn cung là 954998997.0736979. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 508.88K.