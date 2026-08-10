Giá Cyclo cysFLR hôm nay

Giá Cyclo cysFLR (CYSFLR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.086535, biến động 1.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CYSFLR sang USD là $ 0.086535 mỗi CYSFLR.

Cyclo cysFLR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,550, với nguồn cung lưu hành 318.37K CYSFLR. Trong vòng 24 giờ qua, CYSFLR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.086523 (thấp) đến $ 0.088121 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.331135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.085499.

Về hiệu suất ngắn hạn, CYSFLR biến động -- trong giờ qua và -5.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.13.

Thông tin thị trường Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Vốn hóa thị trường $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Khối lượng (24H) $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Nguồn cung lưu thông 318.37K 318.37K 318.37K Tổng cung 318,371.5132060542 318,371.5132060542 318,371.5132060542

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cyclo cysFLR là $ 27.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.13. Nguồn cung lưu hành của CYSFLR là 318.37K, với tổng nguồn cung là 318371.5132060542. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.55K.