Curiso (CUR) là gì

INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.

Nguồn tham khảo Curiso (CUR) Website chính thức