Thông tin giá theo USD của Culture (CULTURE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00002654$ 0.00002654 $ 0.00002654 Giá thấp nhất $ 0.00000457$ 0.00000457 $ 0.00000457 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -19.32% Biến động giá (7 ngày) -19.32%

Giá thời gian thực của Culture (CULTURE) là $0.00000461. Trong 24 giờ qua, CULTURE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CULTURE là $ 0.00002654, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000457.

Về hiệu suất ngắn hạn, CULTURE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -19.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Culture (CULTURE)

Vốn hóa thị trường $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Nguồn cung lưu thông 998.31M 998.31M 998.31M Tổng cung 998,308,447.987539 998,308,447.987539 998,308,447.987539

Vốn hoá thị trường hiện tại của Culture là $ 4.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CULTURE là 998.31M, với tổng nguồn cung là 998308447.987539. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.60K.