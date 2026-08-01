Giá Cult DAO hôm nay

Giá Cult DAO (CULT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CULT sang USD là $ 0 mỗi CULT.

Cult DAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,354,058, với nguồn cung lưu hành 3.84T CULT. Trong vòng 24 giờ qua, CULT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CULT biến động -0.00% trong giờ qua và -0.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Cult DAO (CULT)

Vốn hóa thị trường $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Nguồn cung lưu thông 3.84T 3.84T 3.84T Tổng cung 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cult DAO là $ 3.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CULT là 3.84T, với tổng nguồn cung là 4983113538604.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.35M.