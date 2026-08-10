Giá Cuh hôm nay

Giá Cuh (CUH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 56.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CUH sang USD là $ 0 mỗi CUH.

Cuh hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,258.88, với nguồn cung lưu hành 943.65M CUH. Trong vòng 24 giờ qua, CUH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CUH biến động -11.15% trong giờ qua và -90.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Cuh (CUH)

Vốn hóa thị trường $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Nguồn cung lưu thông 943.65M 943.65M 943.65M Tổng cung 943,651,978.829299 943,651,978.829299 943,651,978.829299

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cuh là $ 15.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CUH là 943.65M, với tổng nguồn cung là 943651978.829299. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.26K.