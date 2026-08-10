Giá Cucumber Trade hôm nay

Giá Cucumber Trade (CUC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CUC sang USD là $ 0 mỗi CUC.

Cucumber Trade hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,758.69, với nguồn cung lưu hành 728.13M CUC. Trong vòng 24 giờ qua, CUC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CUC biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Cucumber Trade (CUC)

Vốn hóa thị trường $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Nguồn cung lưu thông 728.13M 728.13M 728.13M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cucumber Trade là $ 12.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CUC là 728.13M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.52K.