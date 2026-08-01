Giá Crystal Stones hôm nay

Giá Crystal Stones (CRYSTAL STONES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00242113, biến động 6.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRYSTAL STONES sang USD là $ 0.00242113 mỗi CRYSTAL STONES.

Crystal Stones hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 252,001, với nguồn cung lưu hành 104.08M CRYSTAL STONES. Trong vòng 24 giờ qua, CRYSTAL STONES được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0021394 (thấp) đến $ 0.00289611 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00289611, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRYSTAL STONES biến động +10.97% trong giờ qua và +145.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.14K.

Thông tin thị trường Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Vốn hóa thị trường $ 252.00K$ 252.00K $ 252.00K Khối lượng (24H) $ 25.14K$ 25.14K $ 25.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 252.00K$ 252.00K $ 252.00K Nguồn cung lưu thông 104.08M 104.08M 104.08M Tổng cung 104,083,850.4530012 104,083,850.4530012 104,083,850.4530012

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crystal Stones là $ 252.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.14K. Nguồn cung lưu hành của CRYSTAL STONES là 104.08M, với tổng nguồn cung là 104083850.4530012. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 252.00K.