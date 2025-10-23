Thông tin giá theo USD của Crypto Twitter (CT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003069 Thấp nhất 24H $ 0.00003162 Cao nhất 24H $ 0.002489 ATH $ 0.0000207 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +0.83% Biến động giá (1D) -1.68% Biến động giá (7 ngày) -7.72%

Giá thời gian thực của Crypto Twitter (CT) là $0.00003094. Trong 24 giờ qua, CT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003069 và cao nhất là $ 0.00003162, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CT là $ 0.002489, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000207.

Về hiệu suất ngắn hạn, CT đã biến động +0.83% trong 1 giờ qua, -1.68% trong 24 giờ và -7.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crypto Twitter (CT)

Vốn hóa thị trường $ 28.26K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.26K Nguồn cung lưu thông 913.19M Tổng cung 913,190,251.739714

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crypto Twitter là $ 28.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CT là 913.19M, với tổng nguồn cung là 913190251.739714. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.26K.