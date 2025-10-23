Thông tin giá theo USD của Crypto Rug Muncher (CRM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.19% Biến động giá (1D) +12.21% Biến động giá (7 ngày) +29.51% Biến động giá (7 ngày) +29.51%

Giá thời gian thực của Crypto Rug Muncher (CRM) là --. Trong 24 giờ qua, CRM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRM là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRM đã biến động -1.19% trong 1 giờ qua, +12.21% trong 24 giờ và +29.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crypto Rug Muncher (CRM)

Vốn hóa thị trường $ 371.93K$ 371.93K $ 371.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 371.93K$ 371.93K $ 371.93K Nguồn cung lưu thông 999.92M 999.92M 999.92M Tổng cung 999,917,635.6564984 999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crypto Rug Muncher là $ 371.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRM là 999.92M, với tổng nguồn cung là 999917635.6564984. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 371.93K.