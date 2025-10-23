Thông tin giá theo USD của crypto is a joke (JOKECOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00020826$ 0.00020826 $ 0.00020826 Giá thấp nhất $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.68% Biến động giá (7 ngày) -5.68%

Giá thời gian thực của crypto is a joke (JOKECOIN) là $0.0000094. Trong 24 giờ qua, JOKECOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOKECOIN là $ 0.00020826, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000896.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOKECOIN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường crypto is a joke (JOKECOIN)

Vốn hóa thị trường $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Nguồn cung lưu thông 999.26M 999.26M 999.26M Tổng cung 999,262,994.809596 999,262,994.809596 999,262,994.809596

Vốn hoá thị trường hiện tại của crypto is a joke là $ 9.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JOKECOIN là 999.26M, với tổng nguồn cung là 999262994.809596. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.40K.