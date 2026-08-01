Giá CryingNTheCasino hôm nay

Giá CryingNTheCasino (TEARY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TEARY sang USD là $ 0 mỗi TEARY.

CryingNTheCasino hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 89,901, với nguồn cung lưu hành 997.67M TEARY. Trong vòng 24 giờ qua, TEARY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TEARY biến động -0.10% trong giờ qua và -6.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CryingNTheCasino (TEARY)

Vốn hóa thị trường $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K Nguồn cung lưu thông 997.67M 997.67M 997.67M Tổng cung 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

Vốn hoá thị trường hiện tại của CryingNTheCasino là $ 89.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TEARY là 997.67M, với tổng nguồn cung là 997669227.8143371. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.90K.