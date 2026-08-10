Giá Crustafarianism hôm nay

Giá Crustafarianism (CRUST) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRUST sang USD là $ 0 mỗi CRUST.

Crustafarianism hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 50,386, với nguồn cung lưu hành 999.90M CRUST. Trong vòng 24 giờ qua, CRUST được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0041816, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRUST biến động +0.30% trong giờ qua và +5.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Crustafarianism (CRUST)

Vốn hóa thị trường $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,897,745.889098 999,897,745.889098 999,897,745.889098

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crustafarianism là $ 50.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRUST là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999897745.889098. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 50.39K.