Thông tin giá theo USD của CROTCH (CROTCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00592902 $ 0.00592902 $ 0.00592902 Thấp nhất 24H $ 0.00646565 $ 0.00646565 $ 0.00646565 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00592902$ 0.00592902 $ 0.00592902 Cao nhất 24H $ 0.00646565$ 0.00646565 $ 0.00646565 ATH $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Giá thấp nhất $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Biến động giá (1 giờ) +0.61% Biến động giá (1D) +2.19% Biến động giá (7 ngày) +1.02% Biến động giá (7 ngày) +1.02%

Giá thời gian thực của CROTCH (CROTCH) là $0.0063209. Trong 24 giờ qua, CROTCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00592902 và cao nhất là $ 0.00646565, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CROTCH là $ 0.01267094, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00536047.

Về hiệu suất ngắn hạn, CROTCH đã biến động +0.61% trong 1 giờ qua, +2.19% trong 24 giờ và +1.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CROTCH (CROTCH)

Vốn hóa thị trường $ 447.04K$ 447.04K $ 447.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Nguồn cung lưu thông 70.72M 70.72M 70.72M Tổng cung 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CROTCH là $ 447.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CROTCH là 70.72M, với tổng nguồn cung là 400000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.53M.