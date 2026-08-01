Giá Cross The Ages hôm nay

Giá Cross The Ages (CTA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 15.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CTA sang USD là $ 0 mỗi CTA.

Cross The Ages hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 151,159, với nguồn cung lưu hành 499.04M CTA. Trong vòng 24 giờ qua, CTA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.462556, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CTA biến động -0.62% trong giờ qua và -25.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.06K.

Thông tin thị trường Cross The Ages (CTA)

Vốn hóa thị trường $ 151.16K$ 151.16K $ 151.16K Khối lượng (24H) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 151.16K$ 151.16K $ 151.16K Nguồn cung lưu thông 499.04M 499.04M 499.04M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cross The Ages là $ 151.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.06K. Nguồn cung lưu hành của CTA là 499.04M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 151.16K.