Thông tin giá theo USD của Crome (CROME)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00907856 $ 0.00907856 $ 0.00907856 Thấp nhất 24H $ 0.0094003 $ 0.0094003 $ 0.0094003 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Cao nhất 24H $ 0.0094003$ 0.0094003 $ 0.0094003 ATH $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Giá thấp nhất $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.41% Biến động giá (7 ngày) -6.11% Biến động giá (7 ngày) -6.11%

Giá thời gian thực của Crome (CROME) là $0.00926173. Trong 24 giờ qua, CROME được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00907856 và cao nhất là $ 0.0094003, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CROME là $ 0.322876, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00907856.

Về hiệu suất ngắn hạn, CROME đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.41% trong 24 giờ và -6.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crome (CROME)

Vốn hóa thị trường $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crome là $ 9.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CROME là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.26K.