Thông tin giá theo USD của Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.15 Cao nhất 24H $ 1.15 ATH $ 1.71 Giá thấp nhất $ 0.050045 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) +1.71%

Giá thời gian thực của Croatian Football Federation Token (VATRENI) là $1.15. Trong 24 giờ qua, VATRENI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.15 và cao nhất là $ 1.15, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VATRENI là $ 1.71, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.050045.

Về hiệu suất ngắn hạn, VATRENI đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và +1.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Vốn hóa thị trường $ 4.46M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.64M Nguồn cung lưu thông 3.86M Tổng cung 21,359,921.793765157

Vốn hoá thị trường hiện tại của Croatian Football Federation Token là $ 4.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VATRENI là 3.86M, với tổng nguồn cung là 21359921.793765157. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.64M.