Giá Crecoin hôm nay

Giá Crecoin ($CREC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $CREC sang USD là $ 0 mỗi $CREC.

Crecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 730,734, với nguồn cung lưu hành 1.88B $CREC. Trong vòng 24 giờ qua, $CREC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00849716, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $CREC biến động -0.10% trong giờ qua và +4.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.05.

Thông tin thị trường Crecoin ($CREC)

Vốn hóa thị trường $ 730.73K$ 730.73K $ 730.73K Khối lượng (24H) $ 7.05$ 7.05 $ 7.05 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Nguồn cung lưu thông 1.88B 1.88B 1.88B Tổng cung 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crecoin là $ 730.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.05. Nguồn cung lưu hành của $CREC là 1.88B, với tổng nguồn cung là 9999999897.257. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.89M.