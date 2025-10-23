Thông tin giá theo USD của Crazzers AI (CRAZZERS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007464 $ 0.00007464 $ 0.00007464 Thấp nhất 24H $ 0.00008278 $ 0.00008278 $ 0.00008278 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00007464$ 0.00007464 $ 0.00007464 Cao nhất 24H $ 0.00008278$ 0.00008278 $ 0.00008278 ATH $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Giá thấp nhất $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -6.97% Biến động giá (7 ngày) -13.98% Biến động giá (7 ngày) -13.98%

Giá thời gian thực của Crazzers AI (CRAZZERS) là $0.00007634. Trong 24 giờ qua, CRAZZERS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007464 và cao nhất là $ 0.00008278, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRAZZERS là $ 0.0005108, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005884.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRAZZERS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -6.97% trong 24 giờ và -13.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crazzers AI (CRAZZERS)

Vốn hóa thị trường $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 76.34K$ 76.34K $ 76.34K Nguồn cung lưu thông 214.70M 214.70M 214.70M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crazzers AI là $ 16.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRAZZERS là 214.70M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 76.34K.