Giá Cratos hôm nay

Giá Cratos (CRTS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRTS sang USD là $ 0 mỗi CRTS.

Cratos hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,015,941, với nguồn cung lưu hành 49.27B CRTS. Trong vòng 24 giờ qua, CRTS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00747511, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRTS biến động -- trong giờ qua và +2.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Cratos (CRTS)

Vốn hóa thị trường $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Nguồn cung lưu thông 49.27B 49.27B 49.27B Tổng cung 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cratos là $ 4.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRTS là 49.27B, với tổng nguồn cung là 96299900000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.02M.