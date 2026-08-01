Giá CRASH CAT hôm nay

Giá CRASH CAT (CRASHCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRASHCAT sang USD là $ 0 mỗi CRASHCAT.

CRASH CAT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 97,292, với nguồn cung lưu hành 818.24M CRASHCAT. Trong vòng 24 giờ qua, CRASHCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRASHCAT biến động -0.07% trong giờ qua và +11.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.32K.

Thông tin thị trường CRASH CAT (CRASHCAT)

Vốn hóa thị trường $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Khối lượng (24H) $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Nguồn cung lưu thông 818.24M 818.24M 818.24M Tổng cung 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

Vốn hoá thị trường hiện tại của CRASH CAT là $ 97.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.32K. Nguồn cung lưu hành của CRASHCAT là 818.24M, với tổng nguồn cung là 818244027.2582419. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.29K.