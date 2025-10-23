Thông tin giá theo USD của craptocurrency (CRAPTO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.80% Biến động giá (7 ngày) -9.81% Biến động giá (7 ngày) -9.81%

Giá thời gian thực của craptocurrency (CRAPTO) là --. Trong 24 giờ qua, CRAPTO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRAPTO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRAPTO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.80% trong 24 giờ và -9.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường craptocurrency (CRAPTO)

Vốn hóa thị trường $ 4.16K$ 4.16K $ 4.16K Khối lượng (24H) $ 61.11$ 61.11 $ 61.11 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.16K$ 4.16K $ 4.16K Nguồn cung lưu thông 999.56M 999.56M 999.56M Tổng cung 999,561,486.986234 999,561,486.986234 999,561,486.986234

Vốn hoá thị trường hiện tại của craptocurrency là $ 4.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 61.11. Nguồn cung lưu hành của CRAPTO là 999.56M, với tổng nguồn cung là 999561486.986234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.16K.