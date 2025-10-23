Thông tin giá theo USD của Copper Inu (COPPER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) 0.00%
Biến động giá (1D) -0.40%
Biến động giá (7 ngày) -2.51%

Giá thời gian thực của Copper Inu (COPPER) là --. Trong 24 giờ qua, COPPER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COPPER là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COPPER đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -0.40% trong 24 giờ và -2.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Copper Inu (COPPER)

Vốn hóa thị trường $ 7.14K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.14K
Nguồn cung lưu thông 999.88M
Tổng cung 999,881,403.815326

Vốn hoá thị trường hiện tại của Copper Inu là $ 7.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COPPER là 999.88M, với tổng nguồn cung là 999881403.815326. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.14K.