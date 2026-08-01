Giá Constellation Energy Corporation xStock hôm nay

Giá Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) theo thời gian thực hôm nay là $ 264.66, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CEGX sang USD là $ 264.66 mỗi CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 150,359, với nguồn cung lưu hành 568.13 CEGX. Trong vòng 24 giờ qua, CEGX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 323.89, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 234.05.

Về hiệu suất ngắn hạn, CEGX biến động -- trong giờ qua và +13.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.01.

Thông tin thị trường Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Vốn hóa thị trường $ 150.36K$ 150.36K $ 150.36K Khối lượng (24H) $ 10.01$ 10.01 $ 10.01 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 58.00M$ 58.00M $ 58.00M Nguồn cung lưu thông 568.13 568.13 568.13 Tổng cung 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

Vốn hoá thị trường hiện tại của Constellation Energy Corporation xStock là $ 150.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.01. Nguồn cung lưu hành của CEGX là 568.13, với tổng nguồn cung là 219165.2593809421. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 58.00M.