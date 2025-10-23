Thông tin giá theo USD của Conspiracy Guy (CGUY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002009 $ 0.00002009 $ 0.00002009 Thấp nhất 24H $ 0.00002383 $ 0.00002383 $ 0.00002383 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002009$ 0.00002009 $ 0.00002009 Cao nhất 24H $ 0.00002383$ 0.00002383 $ 0.00002383 ATH $ 0.00017146$ 0.00017146 $ 0.00017146 Giá thấp nhất $ 0.00001965$ 0.00001965 $ 0.00001965 Biến động giá (1 giờ) -10.78% Biến động giá (1D) -18.73% Biến động giá (7 ngày) -16.06% Biến động giá (7 ngày) -16.06%

Giá thời gian thực của Conspiracy Guy (CGUY) là $0.00001932. Trong 24 giờ qua, CGUY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002009 và cao nhất là $ 0.00002383, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CGUY là $ 0.00017146, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001965.

Về hiệu suất ngắn hạn, CGUY đã biến động -10.78% trong 1 giờ qua, -18.73% trong 24 giờ và -16.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Conspiracy Guy (CGUY)

Vốn hóa thị trường $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Conspiracy Guy là $ 19.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CGUY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.32K.