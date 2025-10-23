Thông tin giá theo USD của Concentric Industries (CONCENTRIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) -3.24% Biến động giá (7 ngày) +121.38% Biến động giá (7 ngày) +121.38%

Giá thời gian thực của Concentric Industries (CONCENTRIC) là --. Trong 24 giờ qua, CONCENTRIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CONCENTRIC là $ 0.00442362, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CONCENTRIC đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, -3.24% trong 24 giờ và +121.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Concentric Industries (CONCENTRIC)

Vốn hóa thị trường $ 544.92K$ 544.92K $ 544.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 625.01K$ 625.01K $ 625.01K Nguồn cung lưu thông 871.82M 871.82M 871.82M Tổng cung 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Vốn hoá thị trường hiện tại của Concentric Industries là $ 544.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CONCENTRIC là 871.82M, với tổng nguồn cung là 999946936.5288035. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 625.01K.