Thông tin giá theo USD của Company (COMPANY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00112961$ 0.00112961 $ 0.00112961 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +3.84% Biến động giá (1D) +9.11% Biến động giá (7 ngày) -5.23% Biến động giá (7 ngày) -5.23%

Giá thời gian thực của Company (COMPANY) là --. Trong 24 giờ qua, COMPANY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COMPANY là $ 0.00112961, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMPANY đã biến động +3.84% trong 1 giờ qua, +9.11% trong 24 giờ và -5.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Company (COMPANY)

Vốn hóa thị trường $ 124.73K$ 124.73K $ 124.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 124.73K$ 124.73K $ 124.73K Nguồn cung lưu thông 999.76M 999.76M 999.76M Tổng cung 999,760,644.889545 999,760,644.889545 999,760,644.889545

Vốn hoá thị trường hiện tại của Company là $ 124.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMPANY là 999.76M, với tổng nguồn cung là 999760644.889545. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 124.73K.