Giá Community Alliance Token hôm nay

Giá Community Alliance Token (COMAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMAT sang USD là $ 0 mỗi COMAT.

Community Alliance Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 374,539, với nguồn cung lưu hành 698.99M COMAT. Trong vòng 24 giờ qua, COMAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00120444, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMAT biến động +2.68% trong giờ qua và +8.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.07K.

Thông tin thị trường Community Alliance Token (COMAT)

Vốn hóa thị trường $ 374.54K$ 374.54K $ 374.54K Khối lượng (24H) $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 374.54K$ 374.54K $ 374.54K Nguồn cung lưu thông 698.99M 698.99M 698.99M Tổng cung 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

Vốn hoá thị trường hiện tại của Community Alliance Token là $ 374.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.07K. Nguồn cung lưu hành của COMAT là 698.99M, với tổng nguồn cung là 698990876.40266. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 374.54K.