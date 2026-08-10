Giá Communist Cat hôm nay

Giá Communist Cat (CCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CCAT sang USD là $ 0 mỗi CCAT.

Communist Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,602.67, với nguồn cung lưu hành 963.49M CCAT. Trong vòng 24 giờ qua, CCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CCAT biến động +0.68% trong giờ qua và -17.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Communist Cat (CCAT)

Vốn hóa thị trường $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Nguồn cung lưu thông 963.49M 963.49M 963.49M Tổng cung 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

Vốn hoá thị trường hiện tại của Communist Cat là $ 15.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CCAT là 963.49M, với tổng nguồn cung là 963490592.554167. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.60K.