Thông tin giá theo USD của Comet Portfolio (COMET)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) -1.62% Biến động giá (7 ngày) -0.20% Biến động giá (7 ngày) -0.20%

Giá thời gian thực của Comet Portfolio (COMET) là --. Trong 24 giờ qua, COMET được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COMET là $ 0.00289967, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMET đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -1.62% trong 24 giờ và -0.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Comet Portfolio (COMET)

Vốn hóa thị trường $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Nguồn cung lưu thông 999.80M 999.80M 999.80M Tổng cung 999,797,960.7644453 999,797,960.7644453 999,797,960.7644453

Vốn hoá thị trường hiện tại của Comet Portfolio là $ 57.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMET là 999.80M, với tổng nguồn cung là 999797960.7644453. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.43K.