Thông tin giá theo USD của Comcast xStock (CMCSAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 29.5 $ 29.5 $ 29.5 Thấp nhất 24H $ 30.0 $ 30.0 $ 30.0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 29.5$ 29.5 $ 29.5 Cao nhất 24H $ 30.0$ 30.0 $ 30.0 ATH $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Giá thấp nhất $ 29.32$ 29.32 $ 29.32 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -1.41% Biến động giá (7 ngày) -0.29% Biến động giá (7 ngày) -0.29%

Giá thời gian thực của Comcast xStock (CMCSAX) là $29.55. Trong 24 giờ qua, CMCSAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 29.5 và cao nhất là $ 30.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CMCSAX là $ 34.79, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.32.

Về hiệu suất ngắn hạn, CMCSAX đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -1.41% trong 24 giờ và -0.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Comcast xStock (CMCSAX)

Vốn hóa thị trường $ 166.92K$ 166.92K $ 166.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Nguồn cung lưu thông 5.65K 5.65K 5.65K Tổng cung 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Vốn hoá thị trường hiện tại của Comcast xStock là $ 166.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CMCSAX là 5.65K, với tổng nguồn cung là 35546.76455512. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.05M.