Thông tin giá theo USD của CoinPouch (POUCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00007739 Cao nhất 24H $ 0.00008638 ATH $ 0.00025703 Giá thấp nhất $ 0.0000636 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -3.60% Biến động giá (7 ngày) +0.83%

Giá thời gian thực của CoinPouch (POUCH) là $0.00008194. Trong 24 giờ qua, POUCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007739 và cao nhất là $ 0.00008638, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POUCH là $ 0.00025703, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000636.

Về hiệu suất ngắn hạn, POUCH đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -3.60% trong 24 giờ và +0.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CoinPouch (POUCH)

Vốn hóa thị trường $ 81.94K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.94K Nguồn cung lưu thông 999.99M Tổng cung 999,994,690.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CoinPouch là $ 81.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POUCH là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999994690.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.94K.