Giá Coinbase Wrapped ADA hôm nay

Giá Coinbase Wrapped ADA (CBADA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.198511, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CBADA sang USD là $ 0.198511 mỗi CBADA.

Coinbase Wrapped ADA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,780,411, với nguồn cung lưu hành 54.31M CBADA. Trong vòng 24 giờ qua, CBADA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.19569 (thấp) đến $ 0.200785 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.072, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.138384.

Về hiệu suất ngắn hạn, CBADA biến động +0.29% trong giờ qua và +5.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 165.02K.

Thông tin thị trường Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Vốn hóa thị trường $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Khối lượng (24H) $ 165.02K$ 165.02K $ 165.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Nguồn cung lưu thông 54.31M 54.31M 54.31M Tổng cung 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coinbase Wrapped ADA là $ 10.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 165.02K. Nguồn cung lưu hành của CBADA là 54.31M, với tổng nguồn cung là 54306419.432881. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.78M.