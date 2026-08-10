Giá Coinbase Global Inc ST0x hôm nay

Giá Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 154.32, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WTCOIN sang USD là $ 154.32 mỗi WTCOIN.

Coinbase Global Inc ST0x hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,626, với nguồn cung lưu hành 198.46 WTCOIN. Trong vòng 24 giờ qua, WTCOIN được giao dịch trong khoảng từ $ 154.15 (thấp) đến $ 154.33 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 216.41, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 139.9.

Về hiệu suất ngắn hạn, WTCOIN biến động -- trong giờ qua và +4.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 14.92.

Thông tin thị trường Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 30.63K$ 30.63K $ 30.63K Khối lượng (24H) $ 14.92$ 14.92 $ 14.92 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.63K$ 30.63K $ 30.63K Nguồn cung lưu thông 198.46 198.46 198.46 Tổng cung 198.4578700385844 198.4578700385844 198.4578700385844

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coinbase Global Inc ST0x là $ 30.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.92. Nguồn cung lưu hành của WTCOIN là 198.46, với tổng nguồn cung là 198.4578700385844. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.63K.