Thông tin giá theo USD của Cofinex (CNX)

Giá thời gian thực của Cofinex (CNX) là $0.183666. Trong 24 giờ qua, CNX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.173751 và cao nhất là $ 0.233433, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CNX là $ 0.500327, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04504196.

Về hiệu suất ngắn hạn, CNX đã biến động -0.78% trong 1 giờ qua, +4.45% trong 24 giờ và +6.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cofinex (CNX)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cofinex là $ 11.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CNX là 65.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.83M.