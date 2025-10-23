Thông tin giá theo USD của COCK (COCK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00003935 Cao nhất 24H $ 0.00004714 ATH $ 0.00057496 Giá thấp nhất $ 0.00001966 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) +8.43% Biến động giá (7 ngày) +63.36%

Giá thời gian thực của COCK (COCK) là $0.00004618. Trong 24 giờ qua, COCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003935 và cao nhất là $ 0.00004714, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COCK là $ 0.00057496, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001966.

Về hiệu suất ngắn hạn, COCK đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, +8.43% trong 24 giờ và +63.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường COCK (COCK)

Vốn hóa thị trường $ 46.18K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.18K Nguồn cung lưu thông 999.91M Tổng cung 999,910,000.397318

Vốn hoá thị trường hiện tại của COCK là $ 46.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COCK là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999910000.397318. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.18K.